Ornella hizo las paces con Ángel De Brito

Ornella Ferrara y Ángel de Brito hicieron las pases en Buen día Argentina, el programa de El Siete.

Todo comenzó debido a una polémica que se generó en Twitter, con una periodista de Diario Los Andes, el sábado, durante la entrega de los Martín Fierro "para el interior".

De Brito tuiteó sobre lo que él percibía el sábado y varios se sintieron ofendidos. "Están dando el #MartinFierroFederal que no le importa ni a los que están ahí", había tuiteado el chimentero porque se escuchaba mucho parloteo cuando cada premiado recibía su estatuilla.

Ornella se hizo eco este lunes en su programa BDA y habló de lo orgullosa que estaba de su nominación y del trabajo de todos los que hacen televisión en el interior del país. Este martes, ya más tranquila contó como fue su charla con uno de los chimenteros más populares de la farándula porteña.

Embed

La joven y simpática conductora mendocina pudo aclarar las cosas y lo demostró ante las cámaras del programa que conduce en Canal 7 de manera muy particular.

"No me voy a pelear con nadie porque me agarra una angustia oral", aclaró la conductora y se fue al corte comiéndose un sandwich que se veía muy sabroso.

Los tuits de la discordia: por esto empezó todo

Embed Están dando el #MartinFierroFederal que no le importa ni a los que están ahí... pic.twitter.com/mijsky7Uhk — @ N G E L (@AngeldebritoOk) 30 de julio de 2017

Embed Que sigan tergiversando para visibilizarse. Saben donde nací, donde me crié? Básicas y demagógicas. https://t.co/SKY0jB3USH — @ N G E L (@AngeldebritoOk) 31 de julio de 2017

Ángel también finalizó la pelea con otro posteo

Embed Me hablo en un tono más conciliatorio en privado. Me escribió para contarlo en su programa? Bien, ahí ! Jajajajajaja https://t.co/OvCipGcsRW — @ N G E L (@AngeldebritoOk) 1 de agosto de 2017