Oriana Sabatini hizo una polémica declaración sobre las expectativas que tiene con su novio Julián Serrano.





La frase llegó luego de elogiar la relación romántica y pasional que mantiene su padre Ova Sabatini Catherine Fulop , que están casados hace 19 años y jamás se separaron por una crisis.





"Ellos siguen saliendo, se ponen lindos para el otro. Mi papá me dice: 'mirá a tu mamá, ¿no es una potra?' Son cosas que ellos trabajan y son súper importantes para la relación. Seguir haciendo programas, no caer en la rutina", comentó en una entrevista con la revista OhLaLa.





"Eso me hace tener expectativas altas, porque yo quiero que mi novio sea como mi papá, con 20 años menos", lanzó. "Es que lo veo a él tan caballero, compañero y cero machista. Lo que sí, es una presión para Julián. Él siempre me dice: 'yo no puedo ser como tu papá, es demasiado, no existe'. Si, existe, acá está mi papá", agregó la cantante.





Más allá de esa frase anecdótica, Oriana contó que con su papá tiene una relación de compañerismo absoluto, con distancia. "Igual mi papá me deja ser, no es que me está encima. Si digo: 'papá, necesito algo', me contesta: 'bueno, andá a hacerlo'. También me deja volar sola. Él lo que quiere es que yo sea feliz", aseguró.