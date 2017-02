"Es un verano súper feliz y pleno", aseguró Coki Ramírez sobre su estadía en Carlos Paz, donde brinda shows y deleita a los turistas con su voz.





Sin embargo, en el plano amoroso, la artista confesó que se encuentra sola y es tajante a la hora de pensar opciones para convertirse en madre sin una pareja.





"No tengo suerte con los hombres. Además, no tengo dónde conocer a alguien. Desde que entré al Bailando y me hice conocida, siento que nunca más nadie se preocupó por conocerme. No recibo mensajes, ¡nunca me cae un WhatsApp!", reveló Coki, en una entrevista íntima con la revista Pronto.





"Un poco me preocupa. No tengo un ámbito en el cual conocer a un hombre. ¿Si se me acercan por interés? No, ¡directamente ni se me acercan! Debo aprender a disfrutar como estoy. Tengo amigas grandes que me dicen 'a los 40 bajé los brazos y pensé que me quedaba sola y ahí apareció'. Hoy están casadas y con hijos", agregó.





La cordobesa aseguró que entre sus deseos más próximos no está la de pasar por el Registro Civil: "Yo quiero un compañero. Nada más que eso. No sueño con casarme ya, pero sí con ser madre. Tener un hijo es la materia pendiente de toda mujer. Pero hasta que no aparezca un compañero y tengamos una relación estable, eso no va a poder ser". Y en cuanto a la idea de ser madre soltera, remarcó: "No, eso no. Una cosa es que tengas un hijo con tu pareja y que tu pareja te abandone, y otra es tomar la decisión de recurrir a una inseminación artificial para ser madre soltera. La felicito a Juana Repetto, pero yo no tengo el coraje para afrontarlo sola. Mis ganas de ser madre no llegan hasta ese punto. Si se diera naturalmente con mi cuerpo y con un hombre que quiero, bárbaro. Sino, hasta ahí llego. No sé tampoco si tengo la capacidad de adoptar. No me dan las agallas, no debe ser fácil. Si el hombre indicado no aparece, resignaría ser madre. Me dolería, pero lo resignaría".





Por otro lado, se refirió a la posibilidad de congelar sus óvulos: "Lo hablé con mi ginecóloga y ella me dijo que estoy en la edad ideal para hacerlo. Pero todavía no lo hice. Ni pienso en el tema. Mi vida es el trabajo y me pasa que vi artistas grosos en documentales diciendo 'mi vida es el trabajo, lo personal quedó relegado y si no me subo a un escenario me muero'. Me pasa eso. Hoy los empiezo a entender. Si no cantara, no sé qué sería de mí".





"Mi vida personal la abandono muchas veces. Hay semanas en que estoy tan a full con mi trabajo que llega el viernes a la noche y me encuentro sola. ¿Si me da miedo la soledad? Sí. Y pienso que por eso tendría un hijo. Quiero sentir que dejo a alguien en esta vida, no sólo una huella musical. No hago terapia seguido; pero cuando voy es el tema del que más hablo", cerró, sincera.