Un día después de que Sol Fiasche brindara un duro testimonio sobre la violenta relación que padeció junto a la Tota Santillán durante los años en que estuvieron casados, este miércoles fue Fernanda Vives quien brindó en Intrusos otro crudo relato de los padecimientos que ella también sufrió cuando estaba en pareja con el conductor. "Yo fui testigo de cómo le pegaba a la madre de sus hijos", señaló la ex vedette, quien luego deslizó que habría perdido un embarazo como consecuencia de una golpiza que él le propinó.

Después de que Jorge Rial revelara toda una situación que está descripta en la denuncia por violencia de género que Fernanda formuló contra Santillán, y que está relacionada con un hecho violento que derivó en que ella perdiera un embarazo, la actual pareja de Sebastián Cobelli evitó dar precisiones del caso, pero deslizó que todo aquello fe cierto.

"Hay cosas que te marcan para toda la vida. Y hoy tengo, gracias a Dios, dos hermosos hijos, a los que me costó mucho tenerlos. Y con muchos miedos. Porque yo no sabía a qué embarazo me enfrentaba porque no sabía cómo estaba yo", señaló Fernanda, aludiendo al bebé que perdió. "¿De cuántas semanas estaba? De diez", especificó después.

Embed .@Fervivesok en @intrusosoficial: "Él me tenía amenazada con que si lo dejaba, me iba a quemar la cara con aceite" pic.twitter.com/MbqaC0lQbh — América TV (@AmericaTV) 13 de septiembre de 2017

En tanto, también aseguró haber presenciado episodios de violencia de Santillán hacia otras personas, específicamente con la madre de los hijos mayores del conductor. "Yo viví el trato que tenía con ellos. Yo viví cómo la fajaba a la madre de ellos. Yo lo tenía que parar con los hijos", aseguró.

Embed #Intrusos - @Fervivesok y un dramático momento con la Tota Santillán: "Estaba de 10 semanas de embarazo cuando me pegó" pic.twitter.com/8aOROIM12g — América TV (@AmericaTV) 13 de septiembre de 2017