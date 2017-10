En 2011, Guillermo Bredeston comenzó a sufrir una seguidilla de cinco cerebrovasculares (ACV) que lo dejaron postrado en una cama sin poder moverse ni hablar y recibiendo asistencia médica las 24 hs todos los días.

Entrevistada por Pronto, Nora Cárpena, la mujer del productor, habló del duro presente que se encuentra viviendo tras el padecimiento de su marido.

"Soy realista. Ya no tengo esperanzas. Quiero que Guillermo sufra lo menos posible. Me gusta que me sonría, que me mire. Pero a veces lo veo conectado a esas máquinas y es difícil. Si pudiera hablar, pediría la eutanasia. No te quepa duda", relató la actriz a la publicación.

"Está con respirador y máquina de alimentos. No habla porque tiene una traqueotomía. Pero yo le hablo de todo, le cuento lo que hago. Al principio se levantaba, primero andaba con bastón, después en silla de ruedas y ya hace tiempo que no se levanta", contó luego.

Y agregó: "Los médicos no lo internan porque no pueden hacer nada y ya no vale la pena".

"Soy católica practicante. Siempre estuve cerca de Dios y voy a misa todos los domingos. Me hace bien ir. Me siento ayudada, protegida", confiesa más tarde Nora. "Soy católica practicante. Siempre estuve cerca de Dios y voy a misa todos los domingos. Me hace bien ir. Me siento ayudada, protegida", confiesa más tarde Nora.

"Las cosas ocurren. Por ahí al principio te enojás, pero entendés que Dios te hace libre", opinó.

