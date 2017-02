No vuelve al Bailando

Después de un tiempo lejos de la televisión y dedicada totalmente a sus dos hijos, Carla Conte volvió y más renovada que nunca. Primero como panelista de "Infama", luego se sumó al "Bailando" y hace unos días arrancó su nuevo ciclo "Confrontados" junto a Rodrigo Lussich. "Estoy muy contenta y feliz por este proyecto", confesó entusiasmada. Según la morocha, el formato tiene un plus que lo hace interesante. "El programa cuenta con un panel dividido de hombres y mujeres donde tienen que ponerse de acuerdo según el tema que toquemos. Los personajes son variados y bastante picantes", señaló entre risas.

Idas y vueltas

Respecto del momento en que recibió la propuesta para volver a conducir, contó: "Estaba en el 'Bailando' y me llamaron de la productora Mandarina, ellos sabían que deseaba mucho conducir. Tuve nervios pero quería esto", reveló.Recordemos que la primera vez que Carla apostó al rol de conductora fue en "Este es el show", durante 2007, junto a José María Listorti. Luego se animó a bailar por un sueño pero no se fue muy conforme del certamen (aunque fue la campeona) y disparó contra Marcelo Tinelli cuando el conductor insistía en cortarles las polleritas a las participantes. Después de esa etapa mantuvo un perfil bajo y hace unos años volvió como panelista, y sobre esto explicó entonces: "Necesitaba estar en la televisión, quería recuperar mi espacio en el medio". Más tarde aceptó participar, nuevamente, de " ShowMatch ". "Volví después de 10 años y estaba súper nerviosa pero todo se dio muy natural y estaba preparada para regresar. Cuando me propusieron bailar no me pareció tan delirante, me hizo muy bien", y más tarde aclaró que quedó todo bien. "Tuve una charla previa con el Chato y Hoppe para aclarar las cosas que pensaba, de hecho las sigo sosteniendo. Por suerte, el foco del ciclo sobre el cuerpo de la mujer cambió y me parece bárbaro". Sin embargo aclaró: "No volvería al ´Bailando´ porque es bastante complicado conciliar los tiempos del programa y la vida personal. El concurso es muy demandante y ahora me encuentro con un programa diario y no podría", finalizó.