"No me dejan volver y quieren disolver la banda, tengo un dolor inmenso"

Pipo Valdéz es el ideólogo y fundado de Los Tekis, la banda de folclore jujeña que viene sonando desde 1991. Sus primeros pasos en el mundo de la música los dio junto al recordado Amaranto Chañi.





El año pasado, Pipo fue noticia porque 5 mujeres se contactaron vía Whatsapp, realizaron un grupo, y entre todas reclaron la paternidad de sus hijos. En diciembre de 2016, Valdéz solucionó sus problemas privados e intentó regresar a Los Tekis como lo había anunciado en el comunicado donde contaba que se bajaba de los escenarios.





"Solucioné mis problemas y pedía volver, no sólo que no me dejan, sino que ahora quieren tratar la disolución de la sociedad. Que es algo medio ilógico. Hoy por no sólo defiendo lo mío y lo de mi familia, sino que también defiendo a más de 30 familias que dependen de Los Tekis", le contó Valdéz a PrimiciasYa.com.





Y agregó: "Me bajé del escenario, seguí trabajando para el grupo durante este tiempo, incluso participé del armado de este último disco del cual no me pusieron como parte integrante del disco. Eso también en su momento lo voy a reclamar".





Ahora, los integrantes de Los Tekis que se sumaron a la banda cuando Pipo ya la había fundado, quieren disolver la sociedad que el grupo tiene para las actividades comerciales. La idea es que con esta maniobra Valdéz se desvincule de todo de la agrupación ya que es propietario de la marca Los Tekis.





"Con la disolución de la empresa, toda esta gente va a perder su puesto de trabajo. Hay una irracionalidad en esta decisión de disolver la empresa porque hoy por hoy Los Tekis somos un grupo exitoso, uno de los grupos de foclore con más trabajo al año. Ya hay varios shows vendidos. Por eso está esta irracionalidad de disolver una empresa que te da ganancias. Y sin medir que afectás a muchas familias, no sólo a mí", sentenció.





Y finalizó: "Por un lado, eso, y por el otro el dolor que siento porque fui el ideólogo y fundador del grupo, los que están en el grupo, me han secundado y se han unido a mí, fui el primero que empecé a tocar con Amaranto Chañi, él es el maestro de todos nosotros, y arranqué con él cuando era muy chiquito. Las primeras notas de Quena Mauro se las pasé yo, y hay un video de Amaranto donde cuenta todo esto. Imaginate que ahora me están haciendo a un lado, me están dejando sin nada, tengo un dolor inmenso".