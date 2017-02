Luego de un ciclo de mucha exposición por su papel en la novela Los ricos no piden permiso, Julieta Cardinali (39) dejó atrás un 2016 inolvidable: se separó de Diego Tuñón tras 3 años de romance, protagonizó la tira de El Trece y la comedia Ultimátum por la TV Pública y se aventuró a la pantalla grande con la película Ataúd Blanco.





Entrevistada por Cosmopolitan, la rubia se animó a un ping-pong de preguntas y respuestas que recorrió todos los flancos de su vida.





Consultada por su reciente soltería, ella respondió: "Estás hablando conmigo en un momento en el que siento que ¡no me agarran más! Estoy chocha voy y vengo a donde quiero, nadie me rompe las bolas, nadie me llama 200 veces, ¡nadie me jode! Estoy como harta de todo eso. Ahora si quiero salgo con uno, si quiero salgo con otro, si no quiero no salgo con nadie, ¡estoy chocha!





Sobre el mismo tema agregó: "Si me gusta alguien me doy la libertad de hacer lo que quiero, aunque también estoy meses sin tener ganas de ver a nadie". Y pese a que en este momento puntual carece de chongos por motu propio, en caso de surgir alguno, las condiciones son muy claras: "Tiene que ser alguien que yo sepa que no se me va a pegotear. Alguien que quiera pasarla bien, divertirse y ya".





Por último, ante la posibilidad de ponerse nuevamente de novia aseguró: "Ya no creo que quiera volver a convivir con nadie. Aunque nunca se sabe... pero hoy por hoy me pasa eso".





Fuente: FTV