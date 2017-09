No lo dejó pasar

"Discutimos con apasionamiento, vehemencia, es una mesa difícil. Y tengo entendido que Eduardo se fue porque estaba cansado, tenía ganas de irse. Lo que detonó fue el episodio pero no se fue por eso", manifestó.

En la mesa de Mirtha Legrand , la periodista dio su versión de los sucedido. "Eduardo ha tenido peleas más fuertes y violentas que estas, aseguró, y sobre el episodio en concreto (cuando ella interrumpió y Feinmann le chistó para hacerla callar) dijo: "No lo pude dejar pasar. Yo no quería pelearme, pero no lo pude dejar pasar porque tengo dos hijas y no quería que lo naturalicen. No me consideré feminista hasta que tuve hijas mujeres".