Ángel de Brito publicó una foto de Joaquín "El Pollo" Álvarez y Ailén Bechara de espaldas que generó revuelo. Desde su cuenta de Twitter,publicó una foto dede espaldas que generó revuelo.









Lo cierto es que la rubia aclaró en las redes ante lo publicado por el periodista: "Claramente no me está tocando! 1) me hubiese dado cuenta 2) le pego un sopapo. No puedo creer las cosas que escriben. Es una mano en movimiento. Es mi amigo y jamás se desubico".









Embed Jajaja CLARAMENTE no me está tocando! 1) me hubiese dado cuenta 2) le pego un sopapo https://t.co/2NTjJ5GHlb — AILÉN Ъechara (@ailen_bechara) 29 de octubre de 2017 Embed Jaaaa si !! No puedo creer las cosas que escriben. Es una mano en movimiento. Es mi amigo y jamás se desubico @polloalvarezok https://t.co/56jq8wyddX — AILÉN Ъechara (@ailen_bechara) 29 de octubre de 2017



Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó con el Pollo quien aclaró sobre esta foto que circuló: "No hay nada para aclarar. Es una mano en movimiento, estaba moviendo la mano y ya. No le toqué nada, se ve. Ailén explicó todo en su Twitter".





Además, desde Twitter lanzó sin mencionar el tema: "Boludeces NO".

Embed Boludeces NO . — Pollo Alvarez (@polloalvarezok) 30 de octubre de 2017





Fin de la polémica.





Fuente: Primicias Ya