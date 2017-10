No habla de ella

Son enemigas íntimas. Y a pesar de que los hijos de Benjamín Vicuña en algún punto las unen, ni Carolina Ardohaín ni Eugenia Suárez quieren saber nada la una con la otra.La China lo dejó muy en claro en la entrevista que dio con revista Gente, en la que dijo que no le interesaba estar en armonía con la modelo. Así, de frente y sin pelos en la lengua.

Y ahora llegó el turno de Pampita, quien en un nota con Este es el Show, fue consultada sobre la frase de la actriz. "Ya saben que no hablo de esa persona. Lo han intentado todo el año. Yo no hablo, no respondo nada y no me meto en esos temas... Me gusta hablar de mi trabajo, de mis cosas, de los sueños que tengo, de mi familia, de Showmatch, de Pampita Online, de la peli. Me gusta hablar de mis cosas, no me gusta hablar de otra gente", respondió.

"Yo sé cómo me manejo y eso es lo que a mí me importa. No me detengo en los demás, sigo para adelante. Yo hablo de mí, jamás hablaría de otra persona. Me gusta tener cosas yo para decir, cuando no tengo nada que decir no aparezco, no doy una nota. No me importa lo que digan, no me encuentran", completó Pampita.