No es tan malo

El director teatral se refirió a este cruce con Latorre y le bajó un cambio a la polémica.

Embed Che @yanilatorre te deseo una previa corta, pero sin sufrimiento ni escarnio personal. Debes ser buena mina, te la mereces, ojalá https://t.co/CXaD2bmxDl — Jose Maria Muscari (@muscarijoseok) 29 de agosto de 2017 Embed Gracias, muscari no me llegan tus balas! Ya estas siendo patetico, pareces el huevo y la hueva https://t.co/OS4r5MUOij — Yanina Latorre (@yanilatorre) 29 de agosto de 2017



"A Yanina le doy murra virtual. Se hace la picante pero yo le doy chimichurri y no lo aguanta. No le doy mayor importancia a un cruce con ella en las redes. No es más que un ida y vuelta con sarcasmo de ambas partes", expresó Muscari.





"La considero una mina inteligente que juega bien en lo mediático. Me divierte ella porque va a fondo aunque para ser una mujer grande le fallan los frenos".





"Ella y yo somos un ala lejana a la parte teen del Bailando así que entre adultos están bien las discrepancias en un show de personalidades como el Bailando. Le deseo buena onda. No es mi amiga pero me cae bien", cerró el dramaturgo.