No coordina y lo sabe

Laurita Fernández y Nati Jota, entre otros, proponen a través de las redes sociales el #BalanceChallenge, un desafío con movimientos de mano que aseguran que es muy difícil de hacer.





La co-conductora de "¿En qué mano está?" y cronista de "ESPN Redes" comentó sobre esto.





Embed Capo no es el q maneja en pedo, capo es el que llega a donde quería ir. #BalanceChallenge a vos te sale? Mirá q parece fácil pero es jodido! Desafío a @juanichela y a @marconijuan. #SiTomoNoManejo Una publicación compartida por NATI JOTA (@natijota) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 4:55 PDT



"Es una movida que arranca Quilmes y que aprovecha el día mundial del consumo responsable para concientizar sobre que no hay que manejar cuando uno toma alcohol y para eso proponen este challenge, que a simple vista parece fácil pero es bastante complicado".





"Te demuestra que coordinar es muy difícil hasta sobrio y ni hablar de lo que pasa cuando tomás alcohol. Así uno como que toma conciencia de que no es tan fácil coordinar aún no habiendo bebido nada", agregó la rubia.





Embed Parece fácil pero no lo es...‼️ A vos te sale ⁉️ #SiTomoNoManejo #BalanceChallenge Los desafío a @jorgitomoliniers y @facumazzei !! Una publicación compartida por Lau Fernández (@holasoylaurita) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 5:33 PDT



Y cerró sobre esta propuesta virtual: "Me pareció bien sumarme porque a veces los jóvenes sobre todo, que son la mayoría que me siguen, si suben al auto en pedo pareciera que son capos y en realidad lo que yo escribí es que el capo es el que llega a donde quería ir, no el que toma cuando maneja o maneja rápido".