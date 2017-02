Nicole Kidman confesó que estuvo a punto de casarse con Lenny Kravitz

Nicole Kidman ha confirmado más de una década después que el cantante Lenny Kravitz y ella sí llegaron a hacer planes de pasar por el altar durante su breve y apasionado romance a principios del año 2000, antes de que se casara con Keith Urban seis años después.





Pese a que su relación dio mucho que hablar en su momento, ni el roquero ni la estrella de Hollywood llegaron a confirmar nunca si se habían comprometido o no.





La noticia se conoció ahora por pura casualidad, ya que actualmente Nicole se encuentra promocionando su nueva serie para la cadena HBO, 'Big Little Lies', en la que comparte reparto con la única hija del cantante, Zoë Kravitz.





"Conozco a Zoë porque estuve comprometida con su padre. ¡Todo queda en familia! Amo a Lenny, es una gran persona", confesó Kidman a la revista de Net-a-Porter The Edit, cuando se le preguntó por su relación con la joven actriz de 28 años.





Anteriormente la guapa australiana ya se había referido a su noviazgo con Lenny Kravitz, dando a entender que su ruptura había sido de mutuo acuerdo .





"Simplemente no estaba bien. No estaba preparada. No estábamos preparados", confesaba en 2007 a la revista Vanity Fair.





La nueva miniserie en la que Nicole se ha reencontrado con la que podía haber sido su hijastra está dirigida por el director de 'Dallas Buyers Club', Jean-Marc Vallée, y consta de siete episodios. El primero de ellos se estrena el próximo 19 de febrero en la cadena HBO, una ambiciosa apuesta basada en la novela homónima de Liane Moriarty. En el reparto se encuentran, además de Kidman y Kravitz, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård, Laura Dern y Adam Scott.





Fuente: la.eonline.com