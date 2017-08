Nicolás Paladini: "No vivo de este medio y no tengo intenciones de quedarme"

Nicolás Paladini dialogó en exclusiva con el sitio PrimiciasYa.com y se refirió a su explosión en los medios por su participación en el "Bailando 2017" y de cómo maneja los comentarios sobre su trabajado físico.





"Lo tomo como una experiencia de vida. Lo que hago es vivo mi vida, vivo el momento, vivo lo que me hace bien y lo que me gusta disfrutar que es compartirlo con mi familia", explicó el marido de Rocío Guirao Díaz

"El tema de las fotos no me genera absolutamente nada. Estoy rompiendo un poco el tema de los prejuicios, de si se puede o no se puede. Estoy aprovechando el momento, disfrutando de un buen momento mío personal donde tengo la posibilidad de sacarme una remera y mostrarme bien", indicó sobre los elogios sobre su físico.





En tanto, sobre quienes critican esta exposición en los medios y sus fotos sexies, Nico contó: "Hay comentarios muy buenos y comentarios malos, no me importan ni los buenos ni los malos porque yo estoy tratando de vivir mi propia experiencia. Lo mio es un toco y me voy, yo vengo acá a disfrutar del momento de salir de mi rutina de laburo de toda la vida y a divertirme, ni más ni menos que eso".

"Divertirme y poder compartirlo con mi mujer y mis hijos, el resto no tiene mucha importancia para mí porque no vivo de este medio y no tengo intenciones de quedarme, estoy de pasada disfrutando el día a día, que de eso se trata la vida", cerró el empresario.