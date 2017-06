Nicolás Cabré contó cómo fueron sus últimas horas con Alfredo Alcón

El gran regreso. Nicolás Cabré se abrió como nunca al recordar a Alfredo Alcón, quien fuera su amigo y compañero de la obra





Visiblemente emocionado, Cabré contó cómo fueron las últimas horas junto al actor, quien murió el 11 de abril de 2014.





La revelación más fuerte tuvo que ver con la noche previa a su muerte, cuando se reunieron todos los amigos en la casa para rendirle homenaje y despedirlo con risas y anécdotas.





"Nunca hablé de esa noche pero fue una despedida maravillosa. Todos sabíamos cuál era el desenlace, y haber tenido la posibilidad de estar ahí y de repente hablar y recordar anécdotas... Poder saludarlo y haber podido decirle 'gracias'. Fue maravilloso. Nos fuimos todos a dormir, llegué a mi casa, tomé algo y me fui a dormir sabiendo que me sonaba el teléfono en un par de horas. Luego todos nos vimos y repasamos esa noche. Y nos hizo reír hasta el último segundo de su vida. No fue un encuentro melancólico. Eran anécdotas, recordarlo y él estaba ahí. Fue una despedida maravillosa de un ser maravilloso, único e irrepetible", relató.





Luego, el periodista Edi Zunino le preguntó si Alcón había podido despedirse. "Esa presencia, su respiración estaba ahí. Pero no estaba en condiciones de hablar. Tuve la suerte de haberlo visto semanas o días antes y él estaba tan hermoso, conociendo a mi hija y momentos maravillosos. Él estaba porque es imposible que su presencia no sea la protagonista donde entraba", aseguró con el mayor de los cariños y respetos.





Por último Cabré pidió que se le haga un homenaje en la entrada del teatro San Martín, lugar que su colega amaba profundamente.