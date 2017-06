La imagen de Lizy Tagliani junto a Lucas Tisera, su ex, y Matilda, la hija de él, rápidamente sacudió las redes sociales y generó el rumor sobre un posible retorno de la pareja. Pero fue ella misma quien se encargó de desmentir la versión en una entrevista con Intrusos ("Es un primo", ironizó). Sin embargo, lo que no dijo, y de todos modos fue revelado en el programa de Jorge Rial, es que ya tiene un nuevo amor.

El tuit de Lucas

"Nos encontramos porque fue el cumpleaños de Matilda y yo no pude ir a su festejo. Ella me dice tía Lizy y siempre me nombra. Y entonces le dije que cuando pudiera, íbamos a hacer una salida para comprar un regalito, para pasar una tarde juntas. Lo iba a hacer con su mamá, pero como ella trabaja y Lucas tenía el día libre, fuimos con él", explicó Lizy sobre el encuentro con el cantante y ex Gran Hermano.

Para dejar bien en claro que solo se trató de una salida sin compromisos, la comediante agregó que "es algo cerrado definitivamente". Y sentenció: "Nos queremos mucho, nos tenemos mucho aprecio y nada más. Pero nada, nada, nada, en absoluto. Es un primo".

Así comenzó Intrusos

De regreso al piso, y luego de que Jorge Rial elogiara la forma de ser de Lizy, fue Marina Calabró quien pidió la palabra y contó la buena nueva en la vida amorosa de la comediante.

"Es escondedora la señora Tagliani. ¿Por qué lo digo? Porque en el estado de WhatsApp puso 'nuevamente enamorada'. Entonces, la llamé y le dije: 'Lizy, volviste con Federico (De Nichilo)'. Y me dijo que no. '¿Volviste con Lucas?' Y me respondió que tampoco. 'Hay otro chonguito. Por ahora no blanqueamos nada'. Pero bueno, pícara la señora Tagliani. Está nuevamente enamorada", reveló.

Fuente: AméricaTV