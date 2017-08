Nazarena Vélez: "Sigo anclada a Fabián"

El amor verdadero parece haberse interrumpido para Nazarena Vélez , quien luego del suicidio de Fabián Rodríguez, en 2014, no ha logrado estabilidad sentimental con ninguna pareja hasta el momento.





Con dos noviazgos que no resultaron luego de la muerte de Rodríguez, Nazarena confesó que aún no logra superar esa pérdida. "Por más que pruebe es una pérdida de tiempo para el otro".





Nazarena Vélez tuvo dos novios desde que su marido se quitó la vida en 2014. Pero ni Pablo Melillo ni Gonzalo Gamarra bastaron para que pudiera olvidar a Fabián Rodríguez.





"He decidido hacer el duelo sola porque cuando me doy cuenta de que no me he vuelto a enamorar y que del otro lado les pasa lo contrario trato de dejarlos en libertad porque si no me parece muy egoísta. Por más que pruebe es una pérdida de tiempo para el otro", confesó desde su vacaciones en Miami para el programa "Rompe La Tarde", en Conexión Abierta.





Y agregó: "De Pablo me separé hace unos cuantos meses. Él es maravilloso, un ser humano increíble pero la verdad es que mi última pareja ha sido Fabián y eso lo sabe tanto Gonzalo, quien me acompañó en el último año, como Pablo".