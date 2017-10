Entrevistada por Pararazzi, Natalia Jersonsky, más conocida como Nati Jota, disparó algunas confesiones que tiene que ver con su vida privada. Además, reveló la identidad de un actor que la enloquece.

"Por las cosas que escribo pareciera que sufrí mucho por amor, pero no. Nunca tuve novio, entonces nunca tuve un gran dolor de esos que te rompen el corazón", arrancó a contar la notera de ESPN.

"Hoy en día los chicos están en otra cosa, como que nadie quiere engancharse o ponerse a conocer a alguien. En ese sentido, sí viví desilusiones", contó luego.

Además, Naty, que acaba de lanzar su libro, No sos vos, es él, confesó que desde que trabaja en la tele, los chicos la encaran menos: "En lugar de venir a chamuyarme, vienen y me dicen 'eh genia, me copa lo que hacés' o me piden una foto".

Seguramente, una vez que encuentre el amor, lo anuncie en las redes: "No sé cómo se presenta, porque nunca tuve. Supongo que será mostrando una foto chapando, o poniendo 'Te amo' o un corazoncito".

Finalmente, Nati confesó qué actor le gusta "¡desesperadamente!": "Mario Casas, es español. Le robaría un piquito". ¡Apa!

