La conductora Natacha Jaitt dio su punto de vista del escándalo que la involucra junto al ex Boca, Diego Fernando Latorre.





Todo empezó cuando el periodista Topo Rizzo puso en el portal que lleva su nombre una serie de chats y un video donde asegura que el periodista de Fox Sports y la conductora de Mega 98.3 tuvieron una historia paralela.





Rápidamente, desde el entorno de Latorre, negaron la veracidad de los chats que pertenecen a mensajes privados de Twitter y aseguraron que no es Diego el que está en el video ya que esa persona es mucho más alta que el ex deportista.





Sin embargo, el hecho tomó estado público y fue tema de todos los portales de internet y programas de televisión. A tal punto que Yanina Latorre, esposa de Diego, no pudo evitar la pregunta de Ángel de Brito y se quebró ante las palabras contenedoras del animador de "Los ángeles de la mañana".





yanina



El raid continúo en diferentes programas y la historia culminó con el hermano de Natacha, Ulises Jaitt, enfrentado a Mauricio D´Alessandro, abogado de Latorre, en "Polémica en el bar".





dalessandro



Sin embargo, entrada la medianoche, en el ciclo "El ascensor" que conduce Natacha por Mega 98.3, la morocha tomó la palabra y prendió el ventilador.





"Estuve con quilombos judiciales que tenía que resolver. Los trámites los tenía que hacer sin dormir. El martes fui a un bar, estaba con la tablet abierta, fui a un baño y cuando volví me la habían robado. Me tenía que quedar en el juzgado, no pude borrarla y cambiar contraseñas. Llegué a casa, me acosté a dormir. Cuando me levanté me agarré la cabeza y recordé que tengo una app en la que controlo las cámaras de seguridad de mi casa. Eso está abierto. Lo que no sabía es que quedan filmaciones grabadas de todos los días. Tuvieron que indagar porque pasó hace mucho", sostuvo.





Es importante destacar que la afirmación de Natacha no se condice con la realidad: cuando un sistema de grabación de seguridad graba las imágenes no se ven como las del video donde claramente se filma una pantalla.





Y luego continuó: "Lamento Diego que no me hayas llamado. Lamento Topo Rizzo que no me hayas llamado para decirme que te ofrecieron eso para poder frenarlo. Lamento mucho lo que pasó".





"Yanina Latorre es mi amiga en Twitter. Tenemos buena onda, buena energía, no tengo nada en contra de ella. Pudieron más otras cosas que no voy a hablar. Quiero decirle a la prensa que por más que me hagan guardias no voy a hablar pero no voy a tapar el sol con un dedo. No tengo ningún problema. Es mi casa, es Diego", aclaró haciendo alusión a Latorre.