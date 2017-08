El escándalo entre el matrimonio Latorre y la mediática Natacha Jaitt está lejos de su fin. Sobre todo, porque cada vez que uno de los protagonistas decide darle un cierre a la historia, otro sale a hablar y arruina la paz que se había impuesto semanas atrás en Tribunales.





Por eso, después de que Yanina tratara recientemente a la mediática de “gato”, la morocha decidió romper el silencio y desde Intrusos, habló del acuerdo y acusó a Diego de haberse acostado con el ex futbolista Carlos Fernando Navarro Montoya.





natacha_jaitt_02.jpg Natacha Jaitt habló de Diego Latorre



"Había un acuerdo de confidencialidad, el cual habían pedido ellos y yo como clausula había pedido que se incluya a los chicos, porque después de lo de Showmatch me parecía correcto incluirlos. Me dolió ver a los chicos expuestos, porque no sólo hablaron de cuernos, sino de vibradores en el tujes, estamos hablando de cosas que no son para chicos", dijo Natacha enfurecida.