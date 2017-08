Se volvieron a avivar las diferencias entre Nancy Pazos y Jorge Rial , aquella disputa que los llevó a Tribunales.



La periodista de "Los Ángeles de la mañana" cuestionó la opinión de Rial a la hora de hablar de Carolina " Pampita " Ardohain y la entrevista con José María Listorti.

El conductor de "Intrusos" había asegurado que "Pampita es más viva que el hambre", a lo que Pazos cuestionó al aire en el ciclo del Trece: "Quiero hablar de Rial. El periodismo en decadencia es patético, y es lo que le está pasando. Este chico no sabe cómo recuperar sus años de gloria, que creo que ya no vuelven más".

Al escuchar esto, Rial le respondió a través de un video en Instagram Live el viernes: "¿Dijo que estoy en decadencia? Y le creo. Ella sabe lo que es la decadencia, la vive en primera persona. Ella ya perdió en Tribunales. Dice cosas que no sostiene... Ella es toda insostenible. Todo lo que encara lo pierde. Perdedora nata. Ella es muy viva, está en una versión que a mí me gusta. Lo que pasa es que hay cosas que no quiere decir y los usa a los invitados. Es mi opinión y la doy".





El sitio PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Nancy quien respondió a las palabras de Rial en la red social.





"Decirle fracasada a una madre que luchó 26 días en terapia por la vida de su hijo, que volvió a su profesión después de haberla abandonado por amor, que rehizo su vida después de un desengaño amoroso, que tiene tres hijos felices, cuatro trabajos cotidianos y un presente de brillo y felicidad, es claramente no entender nada de la vida. Es una lectura y concepto de lo que es. Un eunuco del amor. Está incapacitado para disfrutar la vida, me da lástima. Allá el. No voy a hablar más de esa persona tóxica. Yo soy feliz", explicó la periodista en exclusiva.





