Nancy Pazos: "En el sexo valen los juguetes e incluir terceros"

Nancy Pazos ya forma parte de Bailando por un Sueño 2017 y aunque la exposición que tendrá en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli será desmesurada, a raíz del alcance del envío, la periodista fue por todo al revelar jugadísimas confesiones sexuales en el ciclo radial "El Show Del Espectáculo", por Radio Urbana los lunes de 20 a 22.





Y así, Nancy comentó, como al pasar, que le encanta la autosatisfacción, que ya no usa ropa interior, entre otras declaraciones picantes: "No uso ropa interior. No me pongo nada. Duermo desnuda. Soy libre y no uso nada. Un ginecólogo me recomendó no usar", arrancó a contar.





Y agregó: "En el sexo valen chiches, juguetes, terceros, cuartos. Vale todo. Y obviamente hice tríos. Además, todo el tiempo practico la autosatisfacción", comentó, picante.





Más tarde, habló de su primera vez. Para la ocasión, la periodista contó que tenía una pierna enyesada: "Mi primera vez fue en una duna en Villa Gesell cuando tenía 17 años, y estaba con una pierna enyesada. Y sí, me encantaría tener sexo en el Sillón de Rivadavia".





Finalmente, Pazos confesó que una vez tuvo sexo en el baño de un avión. "Fue con un novio que tuve en ese momento. No hay nada como la adrenalina. No necesitabas moverte mucho en ese momento".