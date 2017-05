Naiara Awada: "La separación de Fede y Laurita es de mentira"

En algún momento, luego revolver el pasado y exponer públicamente a su padre, Alejandro Awada, parecía que Naiara Awada se preparaba para bajar un poco el perfil y terminar de hacer enemigos en todos lados. Pero no, su pedido de disculpas se disipó como si nada.





Federico Bal. A horas de la vuelta del Bailando por un Sueño , y de su debut en la pista, la actriz salió con los tapones de punta, y esta vez sus víctimas fueron Laurita Fernández





Entrevistada en Los Ángeles de la Mañana, Nai aseguró que la separación entre la bailarina y el hijo de Carmen Barbieri "es de mentira. No les creo nada. Están jugando fuerte y saben cómo jugar", sentenció y agregó que "Laurita es muy buena actriz".





"Tienen miedo de que los maten, tienen mucha competencia nueva y mi equipo es muy novedoso. Delfina, mi coreógrafa, es una gran competencia para Mati Napp", expresó la actriz sobre las razones que, según su visión, llevaron a inventar la ruptura.





En vista de su exposición, en la que cada semana se pelea con alguien nuevo, hace unos días fue Solita Silveyra quien critico duramente a Nai.





"Pobre Alejandro Awada, esa niña no para, yo lo amo a Alejandro, es un amigo maravilloso y lo quiero profundamente, le voy a preguntar cómo está", lanzó la ex jurado de ShowMatch en una entrevista en Agarrate Catalina por La Once Diez.