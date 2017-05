Naiara Awada no pudo contener la desazón después de la juntada que organizó con sus seguidores en el Planetario no tuvo apoyo y sólo se acercó una persona.





"Nada esto es importante como sociedad por qué vivo esto día a día y me lo guardo y sufro", lanzó la joven acompañando el video.





"Estoy muy angustiada, no fue nadie a la juntada. No hice nada para que me insulten así", expresó la actriz en un video en Instagram.





En las imágenes se puede ver a Nai recostada en la cama junto a su gatito y muy angustiada por la situación.