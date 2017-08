¿Naiara Awada enojada con Mirtha?

El fin de semana en las redes sociales comenzó a circular varios mensajes que indicaban que Naiara Awada estaba un tanto enojada con Mirtha Legrand porque invitó a Micaela Viciconte a su mesa y a ella todavía no.





El portal porteño PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Nai quien explicó que no está enojada con la animadora de los almuerzos.





"Lo que pasó fue todo con amor y con humor. Yo nunca dije que estaba celosa de Mica Viciconte , de hecho ya no hablo de ella, ni mucho menos dije que estaba enojada con Mirtha. Para nada, no me podría enojar nunca con una figura como es ella ni reclamarle algo que seguramente todavía no me gané", comentó Awada.





"Entiendo que es a su debido tiempo. Todavía no considerará que sea el tiempo y me parece perfecto. Cada cual hace su camino a su tiempo. Está todo más que bien, ojalá que me invite pronto, sería hermoso que nos invite con mi papá, los dos", cerró.





Fuente: Primicias Ya.