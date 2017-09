Nai Awada, testigo de la feroz pelea entre Tyago Griffo y Viciconte

En la noche del lunes, en ShowMatch Tyago Griffo se presentó en el Bailando para ver la participación de su madre (Gladys la Bomba tucumana) en el certamen, pero las cosas terminaron de la peor manera al protagonizar un áspero cruce con Mica Viciconte





"Me la crucé y no me saludó", le contó el cantante al conductor Marcelo Tinelli. "¿Por qué no cuenta cuando entró al camarín a agredirme? Le pedí que se retire y que no me toque la pierna y me dijo fantasma", retrucó la modelo.





"Para mí, es una fantasma. No la agredí en ningún momento", aseguró el morocho. Acto seguido, Tyago encaró hacia la rubia para encararla. "Te noto nervioso", le dijo ella. "No me pelearía con una mujer", sostuvo él. "No existís, me parecés una irrespetuosa", retrucó Tyago. "Pero te pone mal que no te salude. No sos mi centro", le contestó Viciconte.





Tyago Griffo enfrentó a Mica Viciconte y le dijo "No existís, sos un fantasma"



Naiara Awada debía bailar el cuarteto de a tres con Mica Viciconte, pero no pudo ser debido a este cruce.





"No quiero opinar del tema de ellos, fue una situación tensa más que nada con la Bomba. Ella excede a todo tipo de agresiones. Pero yo tengo una relación con Tyago, estaba ahí, hay mala onda entre los dos. No me puedo poner en ningún lugar", comentó la actriz.





"Sentí que estábamos tranquilos en el camarín y se generó una situación de mala onda porque no se caen bien. No sé quién no saludó a quién, tampoco presté tanta atención, estaba haciendo la mía. Me parece que fue algo tenso. Mica estaba tratando de estar tranquila y lo de la Bomba excedió todo límite".





La joven amplió su relato de lo que pasó: "En maquillaje y vestuario la miraba con cara de odio. Soy objetiva y observé a una persona que se maneja con mucha agresión. No me gusta. Me caía bien, pero lo que veo ya no me cae bien. Mica es un poquito más grande que yo y si alguien de la edad de la Bomba me trata así, me pongo a llorar".





"Estoy tratando de manejarme con humor y estoy en desacuerdo con agresiones que exceden todo límite, me hacen mal y no me gustan. No por esto defiendo a Mica, si la Bomba me habla así, diría lo mismo. Hablo como compañera de trabajo, pero repudio la agresión con la que se maneja. Entiendo que esté enojada, pero hay límites", cerró Nai.