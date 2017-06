Catalogada como una de las participantes más polémicas del certamen, Naiara Awada no logró contener ciertas emociones y quebró en llanto ante Marcelo Tinelli.



El llanto de la morocha comenzó cuando en conductor le nombró a su padre, el actor Alejandro Awada.



"¡Qué boluda, yo sabía que iba a llorar!", arrancó a decir. Y agregó: "Es que me ponés a mi papá y lloro. El pasó muchos nervios para que yo esté acá...".



"No es fácil ser la hija de quién soy ni la sobrina de quién soy. Luché mucho para llegar acá, estoy cumpliendo mi sueño", añadió Nai.