"Pero a mí me importa solo una. Lo dije rápidamente, con reflejos. Y ahora con reflejo voy a cambiar de tema", respondió con lucidez el artista.





El sitio Primicias Ya se comunicó con una de las mujeres que confesó su amor por De la Serna: Naiara Awada . La joven confirmó sus sentimientos: "Es el hombre más lindo de la Argentina, siempre va a ser eso. No hay nada más que agregar. Ojalá algún día me tome una birra con él para charlar. Me alegro que esté enamorado, qué suerte por ella".





"Si él está enamorado, jamás me metería con un chico con novia. Me lo guardo para mí... Me gusta desde que soy muy chica, laburó mucho con mi papá. Siempre deseé conocerlo. Me lo he cruzado en festivales, me he hecho la linda", agregó Nai,





Para cerrar, reveló: "Es un divino, además es un gran actor, me atrae mucho el talento. Aparte, estoy soltera y prefiero conocer a alguien que no tenga novia, no me atraen esas personas".