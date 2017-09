El ex Combate , quien está por lanzar su propia marca de indumentaria "Two Two Two"(222) dio a conocer el nacimiento de su hijo a través de un vivo por Instagram , con el cual filmó la previa.



El bebé tuvo su propia filmación en el parto, como la tuvo Sebastián, pero con la diferencia de que la del flamante papá fue utilizada para la novela "Celeste" en 1992, cuando fue el hijo ficticio de Andrea del Boca .



El jóven de 25 años contó algunos detalles a PrimiciasYa.com: "Es una de las experiencias más lindas de mi vida, ahora cada momento será diferente y viene a sumar amor y buena energía".

Embed Les presento a Ulises Goku Nació ayer a la tarde, pesando 2,895 kilos y midiendo 47cm ! Estamos muy felices por el nuevo integrante de la familia. Te amamos hijo ❤ Gracias a todos por los mensajitos y buena energía! Ya modeló con su Body de #Goku que nos hizo llegar la gente de @dehoynopasaremeras Una publicación compartida por Sebastián Pelegrinelli (@sebapelegrinelli) el 16 de Sep de 2017 a la(s) 5:22 PDT



Y prosiguió: "Ahora que Ulises Goku nació, nos queda una gran tarea en nuestra casa que es integrarlo a Greta, nuestra hija caniche. Ella lo acompañó en todo momento cuando estaba en la panza, así que estamos seguros de que no nos costará mucho".



Para terminar nos dio un detalle: "Si bien yo soy mi propio modelo en mi marca, hay también diseños para bebes, y Ulises Goku va a ser el modelo de estos últimos, así que seguramente haremos gráficas juntos, va a ser muy emotivo compartir esto con él".





ulises goku2.jpg

El actor y modelo Sebastián Pelegrinelli (25) fue papá por primera vez junto a Natalia (37), su mujer. Ulises Goku nació pasando 2,895 kg. y midiendo 47cm.En cuanto a su estadía en la clínica y el proceso dijo: "El parto fue excelente, me queda agradecerle a todos los profesionales y a la clínica Bazterrica porque nos trataron de maravilla. Hicieron sentirme como un integrante más en el parto, pude ayudar mucho desde el lugar que me tocó".