Además de dar la noticia de su incipiente noviazgo, la rubia posó para unas cuantas fotos en el sitio Infobae, algunas de las cuales compartió en su perfil de Instagram. Un par de ellas e topless. ¿No será mucho?





Mirá las fotos.













La actriz Noelia Marzol habló de su nueva relación tras un año de soltería. Reveló que su novio es el empresario gastronómico Marcos Baldovino. "Me lo presentó una miga y me encantó, hace wakeboard, como yo, y me demostró que es caballero y atento".