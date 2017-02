Moria vs. Georgina, un duelo de larga data que recobró vigencia

En una época del año en donde los conflictos mediáticos surgen casi cotidianamente, en las últimas semanas recobró vigencia un enfrentamiento de larga data entre dos figuras de mucho peso dentro del espectáculo: Moria Casán y Georgina Barbarossa . Y precisamente este duelo de estrellas fue el que abordó Secretos Verdaderos en su edición de hoy, buscando desnudar los motivos por los cuales dos mujeres que supieron ser amigas, hoy tienen una relación irreconciliable.





El informe recuerda que todo surgió luego de Georgina y Sofía Gala , hija de Moria, compartieran recientemente un programa de entretenimientos. Allí, a partir del trato amoroso de una hacia otra, la One intentó acercar las partes con comentarios elogiosos en su cuenta de Twitter hacia la postura de su ex amiga.





Sin embargo, Barbarossa no respondió en la misma sintonía. "Vi los tuits de Moria pero no me importan. No la voy a perdonar jamás porque habló muy mal de mi marido (Miguel Ángel "Vasco" Lecuna). Habló mal estando vivo y después, cuando murió", contestó.





A partir de allí recrudeció entre ambas un ida y vuelta de declaraciones en donde lo único que intercambiaron fueron críticas. Ahora bien, ¿de dónde nace tanto encono? Todo surgió en 2009, cuando Moria se enojó con Georgina porque esta última entrevistó a Sofía Gala en el programa que la conductora tenía por entonces y la consultó sobre el desnudo que la One había hecho con su hija para una revista. Según dijo la diva en ese entonces, su ex amiga trató mal a Sofía. Desde allí, ambas escriben esta historia de desencuentros.