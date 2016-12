Moria Casán se mostró sin peluca mientras se hacía las uñas: "Hola, twitteros adorados"

Despojada de cualquier divismo y sin tapujos a la hora de mostrarse mientras se prepara para verse divina, Moria Casán (70) publicó un video en su cuenta de Twitter donde se la ve en un camarín... ¡y sin peluca!





"Hola a todos, twitteros adorados. ¿Cómo están? Acá con el Dr. César Carozza, que viene a defender nuestros intereses; la mamá de Luli, que es una genia; Galo; y Luli, ¡que miren las uñas que me está haciendo!", se la escucha decir a la jurado de ShowMatch, mientras su asistente la filma y la muestra casual y con una red en su cabeza, previo a usar sus clásicas pelucas que ella misma admitió que usa: "Siempre usé pelucas iguales a mi pelo: largo y con flequillo. Debo tener alrededor de 50 ó 100. Me parece un accesorio fundamental, sino parece que venís de la oficina", contó años atrás. ¿El encargado de confeccionarlas? Miguel Romano. "Hay que usar una redecilla en el pelo para que no se noten los rodetes, hay que hacerse como una toca y ponerse una redecilla, que no toque el pelo. Es para que quede prolijo y glam", explicaba hace un tiempo.





"Miren esta obra de arte. Estamos filmando el tutorial de lo que me hace esta mujer, que no se puede acreditar. Esto es Nail Art, o sea arte en la uña", agregó en el video, contenta de mostrar el paso a paso de la obra de arte que le hicieron en sus manos. Y despojada de cualquier divismo.