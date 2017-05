Moria Casán: "Lo de Fede Bal y Laurita Fernández es poco creíble"

A horas del inicio de una nueva temporada de Bailando por un Sueño , Moria Casán se metió en la escandalosa separación de Federico Bal y Laurita Fernández, quienes volverán a participar del certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli





En diálogo con el ciclo radial De Caño Vale Doble, Moria opinó: "Creo que los chicos son ganadores y muy ambiciosos, y no está mal. Pero me parece que justo se peleen antes de la foto es muy poco creíble".





Y agregó: "No me importa, no me molesta ni me hace nada, me divierte. Pero para mí lo que les importa es la cámara".





La One cree que "hay piel entre ellos y se revolcarán divino, pero creo que tienen toda la libido puesta en su carrera, y Laura es la que mejor acompaña a Federico en lo que es la ambición. Las demás están de novias, sumisas, víctimas, lo que fuese".





Del Bailando tiró: "Federico tiene un cordón umbilical con las mujeres para que todo el mundo sepa que puede ser infiel".





Supuestamente la pareja se separó luego de que Laura descubriera unos mensajes de WhatsApp que Federico le envió a Flor Marcasoli, una de sus ex novias.





La noticia sorprendió a todos, y más de uno puso en duda la ruptura y asumió que se trataba de un show de cara al Bailando.





Mientras Fede intenta recuperar el amor de Laurita, la rubia le dedica sugerentes canciones.