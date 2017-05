Moria Casán estuvo junto con la mediática Oriana Junco en el penal de Ezeiza y dijo que la vio "muy linda, desinfladita" y que le aconsejó que desdramatice, que haga de cuenta que es una ficción y que la pase bomba.





"Nobleza obliga, con los amigos hay que estar siempre, en las buenas, en las malas y en las regulares", le dijo "la One" en un mensaje de voz a Marcelo Polino.





En "Ponele la firma", el periodista expuso el audio en el que Moria relata la visita a la cárcel: "La vi muy linda, relajada como si estuviera en un spa, muy desinfladita".





Luego hizo referencia a su propia experiencia tras las rejas en Paraguay tras haber sido acusada del robo de joyas: "En Paraguay el pueblo me trató divino y la justicia me trató fatal. Y aunque no me hubieran tratado bien dentro del correccional, como yo no hice nada, hubiera estado divina como siempre por que estaba con mi verdad".





Retomando la visita a Oriana, la diva continuó: "Le dije que desdramatizemos, que haga de cuenta que es una ficción, que no se ponga mal y que crea en su verdad, en su interior y que la pase bomba".





Por último, elogió al penal de Ezeiza: "La está pasando muy bien, la tratan muy bien. Me sentí muy feliz de ir a verla".