El increíble mensaje de Morena Rial tras cumplir seis meses de noviazgo

Morena Rial sigue reflejando sus sentimientos más sinceros para con su novio Martín Casar y ahora, la pareja cumplió seis meses de amor.



Como suelen hacer desde el inicio del romance, cada feliz acontecimiento de la pareja es compartido por ambos en las redes sociales, donde las dedicatorias de amor de uno hacia el otro suelen ser híper románticos y llenos de sensibilidad.



"Sos una de las más hermosas cosas que tengo en la vida. Sigamos construyendo juntos, Te amo cada día más mujer de mi vida. Quiero que seas inmensamente feliz hoy y siempre. Si de mi depende, te voy a cuidar, te voy hacer reír, te voy hacer feliz y acompañar cada día. Felices 6 meses amor de mi vida, tengo contados todos los días y espero seguir contando muchos más. Bebe te ama muchoooo", le escribió él.



Y More correspondió con toda pasión: "Un mes más, un mes más de amor, de sentirme amada, amada de esa manera que todos deberían tener el placer de conocer en algún momento de su vida. Un mes más de amar, amar con esa intensidad que te mueve, te mueve de ganas, te mueve por amor. Vos, MI amor, sos mucho más de todo eso que puedo tratar de explicar en palabras. Me haces feliz, me hacer ser mi mejor versión cada día, o tratar de serlo al menos, por vos... Por NOSOTROS! No hay nada en el mundo hoy en mi vida que pueda competir con lo que sos para mí, con lo que me haces sentir y vivir, no hay lugar en el mundo en el que quiera estar que no seas vos, o con vos. Agarrarte la mano, jugar, reírnos, verte dormir o haciendo algo que te apasiona, todas son de vos la versión que me enamora día a día, y día a día en serio... No hay día que termine sin enamorarme un poco más de vos. Sos mágico y me haces vivir así, sana y mágicamente. Quiero brindar y anhelo que éste mes más que afrontamos juntos nos llene de amor con la intensidad en que nosotros influenciamos en el amor. Porque SOMOS amor, cada mes a tu lado e convenzo más de eso. TE AMO AMOR DE MI VIDA, HOY, MAÑANA Y SIEMPRE. PARA TODA LA VIDA. FELICES 6 MESES, FELIZ MEDIO AÑO MI BEBE, FELICES 182 DÍAS JUNTOS, VAMOS POR MUCHOS MAS".