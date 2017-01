Mónica Farro: "Mi hermano tuvo un derrame cerebral"

Mientras forma parte de unos de los batacazos de la temporada, "Cocodrilo, la revista", Mónica Farro recibió una dura noticia.





El mismo accidente cerebrovascular que sufrió su padre hoy lo padece su hermano.





En charla con este portal, Mónica confirmó el trascendido que ya tomaba fuerza en las redes sociales y en distintos medios de comunicación.

"Mi hermano tuvo un derrame cerebral", le dijo Farro a este portal, y respondió ante la consulta por si viaja o no a Uruguay para estar con su familia: "Por ahora no viajo. No soy útil en Uruguay ya que hay q operarlo y tampoco se puede estar con él solo"

"Contengo a mis padres que me preocupa ya que esto lo pasamos con mi papá y es difícil", sentenció la uruguaya.



Fuente: PrimiciasYa.com