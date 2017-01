Mónica Farro estuvo en "El Show del Espectáculo", ciclo de Radio Pinamar FM 100.7, y dejó declaraciones picantes y explosivas, fiel a su estilo.

Ademas, la vedette uruguaya se sometió al divertido picante ping-pong.

En primer lugar, Farro habló sobre la salud de su hermano mayor, que sufrió un aneurisma cerebral hace unos días: "Está estable y lo operan el lunes".

La vedette, que está haciendo temporada en Mar del Plata , habló sobre el estado actual de su vínculo con su novio, quien está preso hace varios años. "La relación con (Juan) Suris sigue perfecta, seguimos en pareja, y lo sigo esperando. Me cuesta la parte sexual. Hace dos meses que no voy y no tengo relaciones y hasta marzo no voy a poder ir. Juan quiso tener un hijo mil veces pero yo dije que no voy a estar sola con un hijo", afirmó.