En Salta se desató la polémica cuando se difundió que un restaurante llamaba a sus platos con carne con el nombre de mujeres de la farándula porteña.





Por ejemplo, "Lomo a la Zámolo", "Medallón Pampita ", "Matambre a la Farro", "Bife Salazar", "Medalloncitos Su" y "Lomo Flor Peña".





Para algunos, identificar cortes de carne con cuerpos de mujeres es ofensivo. Ese fue el planteo de la Multisectorial de Mujeres de Alta y de la Comisión de la Mujer UNSa.





"Cosificar a las mujeres, ubicarlas en objetos de consumo, sólo puede ser realizado desde una perspectiva machista y patriarcal. No sólo porque, con actitudes como ésta se alienta la posibilidad que las mujeres pueden ser 'carne´objeto de consumo, y ubiquen a los hombres en el estándar de consumidor, sino que además, propone que no todas las mujeres pueden ser objeto selecto de consumo en función de patrones hegemónicos de belleza", indicaron en un comunicado.





Lejos de esta postura, Mónica Farro se mostró feliz por estar incluida en este selecto grupo. Claro, no son tantos los nombres de famosas involucradas y ella fue una de las elegidas, nada menos que al lado de figuras de la talla de Susana Giménez y Pampita.





"No me parece malo. A mí me divierte. Creo que no tiene nada grave y entre tantos famosos que pongan mi nombre me parece gracioso", dijo, en diálogo con TN Show.





Luego agregó: "No siento que sea cosificar".





El Ministerio de Cultura y Turismo de Salta aseguró que "la Secretaría de Derechos Humanos cursó una nota a Espacio Portezuelo solicitando el cambio de la carta, por considerar que los términos utilizados constituyen un agravio a los derechos de las mujeres".





¿Tendrán en cuenta la opinión de Mónica, que quiere que su nombre siga estando en el menú?