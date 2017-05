La sensual actriz Monica Bellucci desplegó toda su sensualidad en la apertura del Festival de cine de Cannes. La italiana incendió el escenario con un apasionado beso al francés Alex Lutz.





Durante la ceremonia inaugural, la italiana de 52 años de edad y madrina de la cita, desparramó todo su sex-appeal en un baile lleno de erotismo que cerró besando en la boca, apasionada y largamente, a su compañero de danza el comediante francés Alex Lutz. Aplausos y rubores estallaron al mismo tiempo.





La gala fue en el Gran Theatre Lumiere y todo indica que en los próximos 12 días se vivirán jornadas intensas, con un jurado presidido por el español Pedro Almodóvar.





En la apertura de la 70a edición también estuvieron la actriz Lily Rose Depp y el director premio Oscar Ashgar Farhadi quien, entre momentos y filmes memorables auguró un festival que ponga en diálogo a las diversas culturas y haga reflexionar sobre la condición humana.





Durante el acto, ningún indicio de Almodóvar, como tal vez se podía esperar, sobre el caso del día: Netflix y la guerra declarada por el festival y el presidente del jurado a las películas que no tienen una sala.





"Sería una paradoja, una Palma de Oro para una película que no se puede ver en la gran pantalla", dijo Almodóvar, no un simple protocolo teniendo en cuenta que dos cintas de Netflix que están lista para el "streaming" están en concurso: "Okja" de Bong Joon-ho y "The Meyerowitz Stories" de Noah Baumbach (además de aquella de Amazon, "Wonderstruck" de Todd Haynes) (ANSA).