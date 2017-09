Mónica Ayos habló del drama que se vive en México

La situación en México tras el terremoto es completamente drámatica: hasta el momento, se registraron 225 muertos debido al sismo de 7.1 en la escala de Ritcher.





Mónica Ayos está radicada en México hace muchos años, trabajando como actriz en teatro y televisión junto a su marido Diego Olivera, quien también disfruta de sus múltiples trabajos como actor.





Sin embargo, la pareja no estaba en el país azteca al momento del terremoto: hace unos días están en Mar del Plata por unos trámites personales. Mónica contó cómo vive este drama en uno de sus países más queridos.

Embed #buendia Amanezcamos...que no es poco. 9:08 a.m en #mexico #Morning Una publicación compartida de Monica Ayos (@monicaayos) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 7:08 PDT

"Mis hijos están allá en México. Con Diego hace días que ya estamos en Argentina. Como todos los años venimos a visitar familia y por algunos trámites, y justo pasó esto. Ellos están bien. Los días subsiguientes son los que te quedás mal. al momento no estuvimos, eso fue lo peor. La buena noticia es que estaban los dos bien. Vicky logró evacuar de la escuela y Federico evacuó de Televisa, estaba grabando la novela. Cuando sabíamos que estaban en casa, estuvimos más tranquilos", relató Ayos.

"Estamos pendientes de lo que pasó en 1985 para saber cómo funcionan estos desastres de la naturaleza, que no son 1+1=2, pero son impredecibles, no son como los huracanes. Este tipo de sismos, tanto trepitatorio como oscilatorio, aprendés que hay leves y fuertes, que puede haber réplicas o no".

La artista reveló: "Hubo cese de actividades en Televisa y en la escuela de Victoria no hay clases hasta nuevo aviso. Estarán en mi casa que es anti-sísmica, tiene varios pisos. Una de mis empleadas me contó que se cayó todo, se movió. Estamos atentos al menos los primeros dos días. Luego tomás conciencia que hay un montón de muertos, edficios caídos, gente atrapada...".





Para completar, la actriz manifestó: "Empezás a colaborar desde donde se puede. Me mandaron una foto del aeropuerto con una grieta como si la tierra estuviera partida en dos. Teníamos que hacer unos trámites acá, pero no nos vamos a poder quedar tanto tiempo como queríamos. La semana que viene nos vamos a Buenos Aires para ver cómo seguimos, queremos reencontrarnos con los chicos. Lo peor ya pasó, pero seguimos atentos".