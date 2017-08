En los últimos días, Fabio "La Mole" Moli dio una entrevista donde habló de su paso por el "Bailando 2010", donde se consagró campeón del certamen.





En un momento de la nota, reveló que una mujer le pidió hacer la previa de 45 minutos junto a él y también se entendió que Virginia Gallardo quería algo con él, pero el exboxeador rechazó la propuesta.





La vedette, en charla con este portal, confesó que le "sorprendieron" estos dichos y desmintió rotundamente el episodio. La Mole también fue contactado por PrimiciasYa y subrayó lo siguiente.





"No tengo nada contra Virginia, es una mina hermosa, divina, le he conseguido trabajo en Córdoba. Estábamos en un programa de TV y saltó el tema de las famosas fotos con ella. Comento que fue Moria quien me relacionó con Gallardo", dijo.





Y sumó: "En 2010 me empezaron a relacionar con ella y ni siquiera una teta le había tocado. Fue todo editado, después comenté que una mina del Bailando quería estar conmigo, pero no era Virginia. Titularon eso para generaron quilombo y puterío".





Cerró afirmando que se comunicó con Gallardo: "Le dije a Virginia que no me malinterpreta, la llamé y le expliqué. Ella me dijo que estaba todo bien, que le había extrañado eso. La mujer que se me insinuaba era una famosa del certamen, pero no era Gallardo. Ni en pedo digo quién es. Los hombres no tenemos memoria".