Mirtha Legrand habló el domingo en su mesa sobre la homosexualidad ante el tema planteado por Jey Mammon.





"Vos has cambiado mucho también y creo que eso hay que valorarlo", le remarcó el humorista al destacar algo que había comentado al aire Chiquita hace unos días.





La animadora fue autocrítica y contó que hizo un cambio de pensamiento interior con respecto a ese tema luego de aquella frase que generó tanto ruido.





"Fue una cosa mental de a poco que fue progresando, advertí que hubo un cambio muy grande en mí... He cambiado y he aceptado cosas que antes no; sobre todo, el tema de la homosexualidad", reconoció la conductora.