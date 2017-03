"Siempre pensé que iba a encontrar a alguien usando mis anillos y mis aros", dijo la conductora en su declaración testimonial.





En su testimonio, Mirtha expresó: "Me quedé sin nada. Sólo me quedó el anillo de brillantes que tenía puesto". "Todo lo que tengo ahora es falso. Todo lo que me robaron me costó mucho esfuerzo. Nada me fue regalado", indicó.





Mencionó que la caja fuerte que le robaron había 500 mil pesos y 20 mil dólares. "Era dinero que había cobrado de una publicidad. Como detesto a los bancos, puse el dinero en una caja de seguridad de casa", agregó.





En referencia a su exempleada dijo: "Lina tenía la llave de la puerta de servicio y después del hecho nunca me la devolvió".





Mi familia no tiene llaves, cuando viene a casa toca el timbre. Las únicas que tenían llave era Lina y Elvira (otra empleada que en el momento del robo estaba con la diva en Entre Ríos). Los ladrones fueron directamente a mi dormitorio, al placard donde estaba la caja fuerte", precisó.





A la salida de los tribunales, Mirtha se refirió al momento de su declaración y señaló: "Es casi como en las películas, una está sentada con el micrófono frente al juez, yo apelé a mi memoria, esto pasó hace seis, siete años así que algunos detalles no los recuerdo".





Además, mencionó que se puso muy mal cuando Díaz acusó a Elvira, su eterna asistente y empleada de mayor confianza, y a Marcelo, su chofer, de ser participes necesarios del hecho.





Por su parte, Díaz manifestó su inocencia y la de toda su familia, en declaraciones a la prensa. "Lo que pasó, pasó. Es doloroso porque a nadie le va a gustar que le roben, ni se metan en su casa, como a mí también me ha pasado", indicó.





La exempleada de Mirtha sostuvo: "Igualmente a pesar de toda la basura que me han arrojado, no tengo rencores. Yo voy a seguir adelante, con la verdad, siempre". "Desde ya no estoy conforme con lo que declaró. Ella tiene sus asesores así que no la voy a culpar totalmente a ella", agregó.

La diva de los almuerzos Mirtha Legrand declaró este jueves en la causa por el millonario robo en su casa ocurrido en 2010, donde su exempleada, Lina Díaz, es la principal sospechosa del hurto, y también están acusados el marido y el hijo de la mujer.