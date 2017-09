Miriam Lanzoni y el terremoto en México: "Me quedé en shock"

Gritos, sirenas y oleadas de polvareda se entremezclaron ayer en las calles de Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, donde la incertidumbre todavía reina entre los escombros de los edificios derrumbados tras el fuerte terremoto de magnitud 7,1 grados en la escala de Richter que dejó por lo menos 225 muertos.

Una de las argentinas que se encuentra en el país azteca es Miriam Lanzoni, quien viajó al norte de América por cuestiones laborales y desde allí, brindó una entrevista con este medio para contar cómo vivió esta catátrofe que terminó con tantas vidas.

"Llegué ayer a México a las 11.30hs, me fui al departamento donde estoy parando, fui a una verdulería y mientras compraba, empezó a moverse todo. Se me vino a la cabeza que eran los pisos de chapa. Fueron segundos que uno piensa eso y después empezó a moverse con todo, se caían las verduras y las estanterías", comenzó el relato la ex de Fantino.