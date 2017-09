¡Mirala a Georgina Barbarossa! Se bañó con "López"

Georgina Barbarossa es amante de las mascotas. Siempre se sensibiliz贸 con los animales desprotegidos y no es la primera vez que rescata a uno de la calle y muy lastimado.





Georgina viene mostrando varias fotos de su perro L贸pez, una mascota que rescat贸 y que est谩 ayudando a que se ponga bien.





La actriz de "Entretelones" y "Golpe al coraz贸n" se ba帽贸 con el pichicho y le puso el shampoo que le recomendaron los veterinarios para curar su piel.





"Mi primer ba帽o con mi mam谩. Al principio me molest贸 tener que quedarme 15 minutos con el champ煤. Despu茅s me gust贸 secarme con secador tibio y quedarme a upa de mi mam谩. Se me cayeron un mont贸n de cascaritas y qued茅 medio peladito, pero me dijo mi veterinaria Eva que ya me va a crecer. Hoy tambi茅n ladre por primera vez a la gente que entra. Lo que m谩s me gusta es dormir abrazados con mami", expres贸 Georgina.





Embed Una publicaci贸n compartida de Georgina Barbarossa (@geobarbarossa) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 5:45 PDT