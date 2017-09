Miguel Bosé mostró la cara de sus hijos para frenar una extorsión

Hace unas semanas el cantante Miguel Bosé denunciaba la extorsión de la que estaba siendo víctima tras hackearle su correo y conseguir unas imágenes personales donde se veía el rostro de sus cuatro hijos.





Recordamos que el cantante es padre de cuatro niños, Telmo, Tadeo, Ivo y Diego, de seis años y desde el día de su nacimiento ha tratado, por todos los medios, de proteger la identidad de los niños.





Pero ahora el artista se ha visto obligado a mostrar la cara de sus pequeños a través de las redes sociales para acabar con este chantaje: "Me han hackeado el correo. Me han robado archivos fotográficos de familia y me están extorsionando desde hace semanas y por eso no paso. Están tratando la venta del material a terceros. Por esa razón y para interrumpirle el negocio a mi agresor me veo obligado a hacer esto y a mostrar las identidades de mis hijos que desde su nacimiento he protegido tanto y mantenido en anonimato", explica así Miguel Bosé el motivo por el que ha tomado esta drástica medida.





Y añade: "Espero que, no obstante esta decisión forzada, la discreción hacia los menores de mi familia siga siendo respetada por todos como hasta ahora se ha hecho. Gracias". La imagen que ha publicado es de hace unos meses cuando Bosé fue invitado a Disneyland con su familia, justo unas de las instantáneas que los extorsionadores decían tener en su posesión.