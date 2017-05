Mica Viciconte: "Naiara ataca a todo el mundo pero después no se la banca"

Mica Viciconte contó en Twitter que recibió audios de WhatsApp de Naiara Awada





Embed El querer ensuciarme te salio mal.Trata de hacer tu camino sola sin colgarte de nadie.@AwadaNai Los audios son tan patéticos como tu persona pic.twitter.com/T8jDIumnrj — Micaela Viciconte (@MicaViciconte) 25 de mayo de 2017



El sitio PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Micaela quien comentó al respecto: "Yo la conocí en Combate, bailó para nuestro equipo y me dijo que era una especie de fan, que me bancaba un montón y esa fue la única relación que tuvimos, con buena onda. Después ella sola ataca a todo el mundo pero después no se la banca. Ella miente y después quiere hacer que está todo bien".



"De mi parte me da mucha pena esa chica. Ayer escuché que dijo que bailaba como el or... Y creo que no hay necesidad. Quisiera ver si un día estamos si enfrentadas se la banca. Es experta en ensuciar. Después me dijo: Mica no me conviene ponerte tu gente en contra. Y venite a bailar la salsa de tres", comentó.



"No arrancó el programa de ShowMatch. ¿Qué pretende que baile con ella? No bailaría con ella después de todo lo que dijo. La gente se le puso en contra porque cuando habla la sigue embarrando".





Y cerró: "Un teléfono entre ella y yo quien ganaría. A todos lados que va me nombra... ¿Y dice que yo me quiero colgar de ella? Si nadie la quiere. Ella me quiso usar con mis fans. Que se dedique a bailar porque le va a ir mal, necesita ayuda".





Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25