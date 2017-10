Mica Viciconte enfrentada con Chechu Bonelli

Mica Viciconte está lista para debutar en la pista del Bailando como participante oficial, en reemplazo de Nai Awada, quien se bajó por cuestiones de salud. Lo notable es que no tardó en ganarse una nueva rival. " Chechu Bonelli dijo que le gustaba que entre gente con el talento, no con el pico nomás", reveló en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad.





"Me tiraron un poco de bronca muchos participantes. Yo a Chechu Bonelli no la conozco, de hecho me cae bien, pero sé que dijo que no le gustaba que entre yo, que le gustaba que la gente entre con talento y no con el pico", reveló en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli. Mientras que agregó que "muchos me tiraron muy mala onda, Tyago (Griffo) también dijo que había mentido mucho, y la verdad que a mi mucho no me importa porque yo hago mi camino, pero bueno".





Así, luego de haber protagonizado al menos tres fuertes cruces conGladys, La Bomba Tucumana, la chica Combate tiró contra la cantante y consideró que "No es una mina talentosa, no tiene ningún tipo de talento". Y se refirió a los dichos de "La Bomba" contra Gabo Usandivaras, a quien descalificó por ser "bailarín" y no figura".





"Tanto a Gabo como su propio bailarín, no está bueno desestimarlos y desmerecerlos. De hecho su bailarín la banca y es el que la cuida y la acompaña para que se luzca en todas las coreografías, no puede ser así", cuestionó en comunicación con el ciclo radial Por Si las Moscas.





Afirmó que "La Bomba" no pasaría un teléfono: "No creo que vayan a bancar a una persona que genera broncas, no está siendo muy querida".





Asimismo reconoció que la mediática recibe muchos minutos de aires en la "pista más famosa del país", pero la cuestionó: "Tiene minutos de aire, sí, pero a costa de qué, de quedar mal, yo la verdad para tener exposición mediática así prefiero no tener nada". "Te podés cargar a todo el mundo si todo el mundo te está atacando, acá la que busca es ella, agrede, provoca", la criticó. Al tiempo que afirmó que no pasaría un teléfono: "No creo que vayan a bancar a una persona que genera broncas, no está siendo muy querida".