"Melina Lezcano no está pasando por un buen momento"

"Me parece injusto que me hagas quedar como la hija de pu... que te deja sin trabajo", expresó la rubia angustiada.





El bailarín se refirió a la relación que mantiene con Lezcano.



"Fue muy triste terminar así con la buena onda que había", expresó Joel.





Y agregó: "No nos peleábamos. Ella me quiere callar, me manipulea para que no diga nada. Ella no es bailarina para tener diferencias y la relación era muy buena. No voy a volver a hablar, ya hablé con ella".